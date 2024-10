Werder-Juwel muss sich gedulden

Nachwuchsstürmer Joel Imasuen muss sich vorerst weiter gedulden, ehe er zu Einsatzzeiten bei den Profis des SV Werder Bremen kommt. Peter Niemeyer, Leiter der Lizenzspielerabteilung, ordnet die Situation um den 19-Jährigen gegenüber der ‚Bild‘ ein: „Joel hat bei uns mittrainiert, für den Spieltagskader hat es noch nicht gepasst. Es muss Sinn ergeben und wir müssen einen Platz freihaben.“

„Für Spieler in der U23 und U19 ist es immer mal eine Option, dass sie in den Bundesliga-Kader rutschen. In der Vorbereitung waren sie auch dabei, die Tür ist nicht verschlossen. Es hat sich bislang noch nicht ergeben“, ordnet Niemeyer ein. Imasuen feierte sein Bundesliga-Debüt bereits vergangene Saison, als Werder im Heimspiel dem VfL Wolfsburg mit 0:2 unterlag. In der Regionalliga Nord erzielte der US-Boy in dieser Saison sieben Treffer in neun Partien. Sein Vertrag bei Werder wurde vergangenen Mai verlängert.