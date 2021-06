Sorgen um DFB-Abschneiden | Kane sorgt für Wut in England

Klinsmanns vergebliche Anrufe

Jürgen Klinsmann kann sich offenbar eine Rückkehr zu Tottenham Hotspur vorstellen. Als Gast bei ‚BBC‘ räumte der ehemalige Bundestrainer ein, den Präsidenten der Spurs bereits kontaktiert zu haben: „Ich habe Daniel Levy angerufen nachdem José Mourinho entlassen wurde.“ Doch bisher sei kein Rückruf bei dem ehemaligen Stürmer der Londoner eingetroffen. „Die Spurs sind in meinem Herzen. Natürlich würde ich den Job in Betracht ziehen“, so der 56-Jährige weiter. Nachdem Tottenham sich mit Paulo Fonseca nicht einigen konnte und das Interesse an Gennaro Gattuso schnell wieder abflachte, bleibt die Trainerposition in Nordlondon weiterhin offen.

Löws Ritt auf der Messerklinge

Um 18 Uhr trifft die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel der EM auf Portugal. Nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich weiß auch die europäische Presse um die prekäre Lage der DFB-Elf. „Deutschlands Schicksal steht gegen Portugal auf Messers Schneide“, schreibt die ‚Mundo Deportivo‘. „Wie tief werden sie fallen?“, fragt sich die ‚Daily Mail‘ und schreibt über ein mögliches Ausscheiden: „Was für eine Art und Weise wäre das für ihren Weltmeistertrainer, sich zu verabschieden.“

Kane im Kreuzfeuer

Vier Punkte holten die Engländer aus den ersten beiden Spielen an der Europameisterschaft. Eine Bilanz, mit der sich andere Teams glücklich schätzen würden, löst in England bereits erste Zweifel aus. Als „frustriert und abgestumpft“ betitelt die ‚Times‘ das Spiel der Nationalelf gegen Nachbar Schottland. Der Hauptschuldige für das trostlose 0:0 ist schnell gefunden. Harry Kane konnte in den ersten beiden Spielen nicht an seine Topleistungen auf Vereinsebene anknüpfen. Ohne Schuss aufs gegnerische Tor wurde der „düstere Kane“, so die ‚Sun‘, in der 73. Minute ausgewechselt. Gleichzeitig erkennt die englische Presse aber auch die herausragende und kämpferische Leistung der Schotten an.