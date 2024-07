Southgate lässt Zukunft offen

Gareth Southgate will sich mit der Entscheidung über seine Zukunft Zeit lassen. „Ich glaube nicht, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, eine solche Entscheidung zu treffen“, sagte der Trainer der Three Lions im Anschluss an die gestrige Finalniederlage (1:2) gegen Spanien auf Nachfrage. Er wolle nun „mit den richtigen Menschen sprechen. Das ist nichts für jetzt.“

Seit 2016 coacht Southgate die englische Nationalmannschaft. Regelmäßig führte der 53-Jährige sein Team bis in die finale Phase des Turniers, überwiegend spielten die hochveranlagten Superstars dabei aber Fußball zum Abgewöhnen. Die englische Öffentlichkeit fordert schon seit langem die Ablösung des früheren Defensivspezialisten.