Braunschweig holt Frenkert

Eintracht Braunschweig verstärkt die Defensive mit einem Zugang von Preußen Münster. Lukas Frenkert hat die Trikotfarben gewechselt und unterzeichnet beim Zweitligisten einen Vertrag bis 2027. Zusätzlich sichert sich die Eintracht die Option, den Vertag um eine weitere Saison zu verlängern.

Der Wechsel findet ablösefrei statt, Frenkerts Vertrag in Münster läuft in wenigen Wochen aus. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Lukas einen sehr umworbenen Innenverteidiger von unserem Weg überzeugen konnten. Lukas kann in der Abwehr alle Positionen spielen, ist beidfüßig, bringt Qualitäten im Spielaufbau und Kopfballstärke mit“, so Geschäftsführer Benjamin Kessel zum neuen Profi.