Titz-Nachfolge: Magdeburg bedient sich beim VfB

Der 1. FC Magdeburg hat einen Nachfolger für den weichenden Cheftrainer Christian Titz gefunden. Der ‚Bild‘ zufolge steht Markus Fiedler vom VfB Stuttgart II bereits als neuer Coach des Zweitligisten fest. Demnach muss der 1. FCM 300.000 Euro an die Schwaben blechen.

Für Titz, der zu Hannover 96 wechseln wird, erhält Magdeburg mindestens 500.000 Euro, lediglich die offizielle Mitteilung der Niedersachen steht noch aus. Fiedler war ein Jahrzehnt in der Nachwuchsabteilung des VfB tätig, seit 2023 trainierte er die Zweitvertretung in Bad Cannstatt. In Magdeburg übernimmt der 39-Jährige erstmals eine Profimannschaft.