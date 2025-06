Hohe Ablöse: Titz wird Hannover-Coach

Nach vielen Wochen der Suche hat Hannover 96 einen neuen Trainer gefunden. Wie ‚Reviersport‘ und ‚Bild‘ berichten, wird sich Christian Titz den Niedersachsen anschließen und einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Demnach zahlt Hannover mindestens 500.000 Euro an Ablöse an den 1. FC Magdeburg, eine Einigung wurde erzielt.

Damit endet das wochenlange Tauziehen um den 54-Jährigen, der bereits lange seinen Abschiedswunsch in Magdeburg hinterlegt hatte. Bei 96 tritt er die Nachfolge von André Breitenreiter an, in Magdeburg wird voraussichtlich Markus Fiedler künftig die Geschicke leiten.