Hannover verleiht Wechsel

Leon-Oumar Wechsel will Spielpraxis in Polen sammeln. Hannover 96 verleiht den 20-jährigen Torhüter für die kommende Saison an den Zweitligisten GKS Tychy. Seinen Vertrag bei den Niedersachsen verlängert Wechsel zudem um ein weiteres Jahr bis 2027. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Schlussmann 17 Drittligaspiele für Hannovers Zweitvertretung.

96-Manager Marcus Mann erklärt: „Sein Potenzial und seine Fähigkeiten hat er bei uns bereits im Training und in Spielen gezeigt. […] Gerade in seinem jungen Alter ist es entscheidend, weiter regelmäßig Spielpraxis auf einem guten Niveau zu bekommen. Das wollen wir auch im nächsten Jahr sicherstellen – in der Konstellation bei GKS Tychy sehen wir das in der kommenden Spielzeit gewährleistet. Natürlich werden wir ihn dabei beobachten und begleiten.“