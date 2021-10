UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga holt auf

Der FC Bayern (5:0 gegen Kiew) und Borussia Dortmund (1:0 gegen Sporting) bleiben in der Champions League weiter ohne Punktverlust, Wolfsburg muss gegen Sevilla kurz vor Schluss den Ausgleich schlucken und Leipzig verliert auch gegen Brügge (1:2).

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Europa League und Europa Conference League fahren Eintracht Frankfurt gegen Royal Antwerpen (1:0), Bayer Leverkusen gegen Celtic Glasgow (4:0) und Union Berlin gegen Maccabi Haifa (3:0) allesamt einen Dreier ein.

Unterm Strich fließen an diesem Spieltag 2.734 Punkte in die Wertung der Bundesliga ein. In der Saisonbilanz bedeutet das Platz zwei, nur die Niederlande liegen hier vor Deutschland. Die Fünfjahreswertung führt weiterhin England an. Die Bundesliga liegt auf Rang vier, macht aber Boden auf Italien gut und profitiert in der kommenden Saison vom niedrigen Streichergebnis.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 90.641 (20.071)

2 Spanien 82.570 (19.714)

3 Italien 65.902 (17.333)

4 Deutschland 64.213 (9.857)

5 Frankreich 46.415 (11.500)

6 Portugal 45.216 (9.666)

7 Niederlande 36.500 (2.900)

8 Österreich 32.850 (9.750)

9 Russland 31.682 (12.600)

10 Schottland 31.300 (4.000)

Saisonwertung 2021/22

1 Niederlande 6.400

2 Deutschland 5.214

3 England 5.000

3 Schweiz 5.000

3 Serbien 5.000

6 Schweden 4.875

7 Spanien 4.857

8 Frankreich 4.750

8 Portugal 4.750

10 Italien 4.714

(Stand: 30. September 2021)