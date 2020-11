Werder: Der Fahrplan bei Neuzugang Mina

Werder Bremen will sein Offensiv-Juwel Johan Mina weitere Eingewöhnungszeit zugestehen, ehe der 18-Jährige fester Bestandteil des Profikaders der Grün-Weißen wird. „Dass Johan ein feiner Fußballer ist, darüber müssen wir gar nicht reden. Es ist aber die körperliche Komponente, an der er noch arbeiten muss“, zitiert die ‚DeichStube‘ Clemen Fritz, Leiter von Werders Lizenzabteilung.

Minas Problem: Der Ecuadorianer ist aufgrund der Regularien für EU-Ausländer weder in der U19 noch in der U23, in der der Linksfuß trainiert, spielberechtigt. „Johan nimmt eine sehr gute Entwicklung“, bekräftigt Fritz, „bis zum Winter wollen wir ihm Zeit geben.“ Mina war im Sommer mit großen Vorschusslorbeeren aus seiner Heimat nach Bremen gewechselt. Bei der U17-Südamerikameisterschaft 2019 wurde der Spielmacher Torschützenkönig und im Januar in die U23 Ecuadors befördert.