Haaland „ist am richtigen Ort“

Rafaela Pimenta zufolge denkt Erling Haaland (22) aktuell nicht an einen Wechsel. „Er ist sehr entspannt als Profi und auf persönlicher Ebene. Er ist derzeit am richtigen Ort, mit der richtigen Mannschaft und dem richtigen Trainer. Aber für ihn gibt es keine Grenzen. Ich denke, er wird alle Rekorde brechen“, so die Beraterin im Gespräch mit der ‚Mundo Deportivo‘.

Eines Tages könnte der Torjäger aber laut Pimenta problemlos eine neue Herausforderung annehmen: „Er kann spielen, wo er will. Einen solchen Spieler habe ich noch nie gesehen. Für mich ist seine Qualität beeindruckend und auch seine Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln. Er kann sich schnell an einen neuen Verein und an einen neuen Trainer anpassen. Es ist, als wäre er immer dort gewesen.“ Gerüchte, wonach Haaland die Skyblues 2024 per Ausstiegsklausel verlassen kann, will die Agentin nicht bestätigen: „Mir gefällt das Mysterium hinter dieser Geschichte, denn keiner kennt die Wahrheit. Es ist wie bei einer Schatzsuche.“

