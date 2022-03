Köther nach Dresden?

Tim Köther hat mit starken Leistungen für Regionalligist Fortuna Düsseldorf II höherklassige Interessenten auf den Plan gerufen. Nach Informationen von ‚RevierSport‘ haben Zweitligist Dynamo Dresden sowie die Drittligisten Eintracht Braunschweig und SC Verl den 21-Jährigen im Blick. In 26 Saisonspielen verbuchte Köther 17 Scorerpunkte (sechs Tore, elf Assists).

In Düsseldorf will man den gerne verlängern, ein Profivertrag könnte den Linksfuß vom Verbleib überzeugen. Nachwuchschef Frank Schaefer sagt: „Er wurde vor der Saison vom zentralen Mittelfeldspieler zum Linksaußen umfunktioniert und hat diese Rolle sehr gut angenommen. […] Die Quote spricht für sich – das sind top Zahlen für eine Mannschaft, die nicht ganz oben steht. Es ist komplett unrealistisch, dass er in der neuen Saison in der U23 spielt. Wir befinden uns mit ihm und seinen Beratern im Gespräch.“