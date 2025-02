Hansa-Verteidiger Gürleyen nach England?

Ahmet Gürleyen könnte es im Sommer in den englischen Profifußball verschlagen. Nach FT-Informationen haben der AFC Sunderland sowie weitere englische Zweitligisten ein Auge auf den Innenverteidiger von Hansa Rostock geworfen. Im Ostseestadion steht der 25-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag.

Gürleyen war im vergangenen Sommer vom 1. FC Nürnberg nach Rostock gewechselt, war dort vom Start weg unumstrittener Stammspieler. In der laufenden Saison kommt der gebürtige Berliner auf 26 Pflichtspieleinsätze und überzeugt in der Regel. In der dritten Liga musste er nur einmal aufgrund einer Gelbsperre zusehen.