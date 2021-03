Schalke: Bentaleb und Mendyl verletzt

Der FC Schalke kann in den nächsten Wochen nicht auf Nabil Bentaleb zurückgreifen. Wie Königsblau mitteilt, wurde der 26-jährige Mittelfeldspieler an der Leiste operiert. Bentaleb soll in zwei Wochen die Reha in Gelsenkirchen fortsetzen und noch vor Saisonende wieder eine Option werden.

Zudem fällt Hamza Mendyl auf unbestimmte Zeit aus. Der 23-jährige Linksverteidiger hat eine Verletzung des vorderen Syndesmosebandes im Sprunggelenk erlitten.