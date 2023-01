Chelsea: Fofana hat bis 2029 unterschrieben

Der Transfer von David Datro Fofana zum FC Chelsea ist nun endgültig in trockenen Tüchern. Wie die Blues mitteilen, sind alle Verträge für den Wechsel an die Stamford Bridge unterschrieben. Fofana bindet sich bis 2029 plus Option auf eine weitere Spielzeit an den englischen Topklub.

Für die Dienste des Ivorers fließen dem Vernehmen nach rund zwölf Millionen Euro Ablöse. Fofana kommt von Molde FK nach London. Für den norwegischen Klub stand der 20-Jährige insgesamt 65 Mal auf dem Platz. Dabei gelangen ihm starke 24 Tore und zehn Vorlagen.

