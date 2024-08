Dazwischengefunkt: Hlozek vor Hoffenheim-Wechsel

Lange sah alles danach aus, dass Adam Hlozek Bayer Leverkusen in Richtung Premier League verlässt. Zwischen dem amtierenden Deutschen Meister und Leicester City war alles geklärt, es fehlte nur noch die Zusage des 22-jährigen Tschechen.

Laut ‚Sky‘ hat die TSG Hoffenheim den England-Wechsel des Stürmers aber erfolgreich verhindert. Dem Bericht zufolge steht Hlozek nun kurz vor einem Wechsel in den Kraichgau. Die beiden Bundesliga-Vereine sollen sich auf eine Ablöse von 17 bis 18 Millionen Euro geeinigt haben. Der Nationalspieler erhält einen Vier- oder Fünfjahresvertrag.

Sollten in Kürze noch die letzten offenen Fragen geklärt werden, kann morgen schon der Medizincheck stattfinden, heißt es. Nach der Verletzung von Ihlas Bebou (30) wurde die Luft in der Offensive bei Hoffenheim dünner. Jetzt kommt Verstärkung vom Champion. Und die Foxes schauen wohl in die Röhre.