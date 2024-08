Vertragsverlängerung & Leihe: Fortuna gibt Manu ab

Fortuna Düsseldorf hat King Manu mit einem Profivertrag ausgestattet. Die Laufzeit ist nicht bekannt. Im Zuge des Deals wird der 20-Jährige für die kommende Saison ohne Kaufoption an Hansa Rostock verliehen, um in der dritten Liga Spielpraxis zu sammeln. Manu sagt: „Ich bin sehr glücklich über meinen neuen Vertrag und das Vertrauen, das mir die Fortuna entgegenbringt. Ich möchte die gute Entwicklung aus der Vorsaison gerne fortsetzen und werde hart dafür arbeiten. Für mich geht es nun darum, so viele Minuten wie möglich zu sammeln. Deshalb freue ich mich auf die Zeit bei Hansa und die neue Herausforderung in der 3. Liga.“

In der abgelaufenen Saison kam der Innenverteidiger hauptsächlich in der Regionalliga West zum Einsatz und konnte dort in 17 Spielen mit vier Toren auf sich aufmerksam machen. Des Weiteren sammelte er in fünf Kurzeinsätzen etwas Erfahrung in Liga zwei.