Hartel verlässt das Millerntor

Marcel Hartel wird nicht mit dem FC St. Pauli in die Bundesliga gehen. Wie die Kiezkicker offiziell bestätigen, verlässt der Mittelfeldspieler das Millerntor „mit unbekanntem Ziel“, wie die Hamburger weiter berichten. „Es fällt mir nicht leicht, diesen Schritt zu gehen. Ich danke dem gesamten Verein sowie den Fans für die überragende Zeit am Millerntor. Ich bin stolz auf das, was wir hier gemeinsam erreicht haben. Das werde ich nie vergessen“, so Hartel.

Da der Vertrag auf St. Pauli ausläuft, verlässt der 28-jährige den Klub ablösefrei. Wohin es den zentralen Mittelfeldspieler zieht, zeichnet sich noch nicht endgültig ab. Zuletzt wurden Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt sowie der VfL Bochum mit Hartel in Verbindung gebracht.