Grifo glänzt auch für Italien: Zwei Verehrer aus der Serie A

Den ersten Teil der Saison beendete Vincenzo Grifo mit einem Dreierpack gegen Union Berlin (4:1). Es waren die Pflichtspieltreffer neun, zehn und elf für den Linksaußen des SC Freiburg.

Dass er sich mit 29 Jahren in der Form seines Lebens befindet, unterstrich Grifo dann nur drei Tage später am vergangenen Mittwoch. Da bestritt er nach eineinhalbjähriger Pause mal wieder ein Länderspiel für Italien und war beim 3:1-Sieg gegen Albanien an allen Treffern der Squadra Azzurra beteiligt. Zweimal traf der Freiburger selbst, einmal legte er vor.

Dass Grifos Formhoch in der Serie A nicht unbemerkt bleibt, liegt auf der Hand. Und nun sickern auch Interessenten für den Freistoßspezialisten durch. Die ‚Tuttosport‘ bringt Grifo mit Lazio Rom und dem AC Florenz in Verbindung.

Vertragsverlängerung im vergangenen Juli

In diesem Winter wird Freiburg seinen Unterschiedsspieler sicherlich nicht ziehen lassen. Ob im kommenden Sommer dann eine Chance besteht, ist unklar. Erst im Juli hatte Grifo seinen Vertrag im Breisgau verlängert. Die Laufzeit ist nicht bekannt.