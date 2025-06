Freiburg: Atubolu träumt von England

Noah Atubolu (23) will nicht ausschließen, dass er den SC Freiburg verlässt. „Ich möchte keine Versprechen abgeben“, stellt der Stammtorhüter gegenüber der ‚Sport Bild‘ klar und führt aus: „Du weißt nie, was morgen passiert. Ich bin dem Verein aber sehr dankbar, dass er mich zur Nummer eins gemacht hat. Ich spiele regelmäßig, obwohl ich so jung bin. Das gibt’s nicht oft. Ich will mich jetzt weiterentwickeln, und da bin ich hier schon sehr gut aufgehoben.“

Am Ziel seiner Träume ist der deutsche U21-Nationalspieler (17 Länderspiele) noch nicht: „Ich habe jetzt meine zweite Saison in der Bundesliga gespielt. Glauben Sie mir – das ist sehr reizvoll und herausfordernd. Privat bin ich wie mein Vater von klein auf ein großer Fan von der Premier League. Das ist die beste Liga der Welt. Und natürlich ist es das Ziel eines jeden Spielers, das Beste zu erreichen. Seit meiner Kindheit schaue ich mir zum Beispiel viele Spiele von Chelsea an.“