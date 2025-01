HSV gibt Jatta-Diagnose bekannt

Der Hamburger SV muss im Aufstiegsrennen einen Rückschlag verkraften. Wie der aktuelle Tabellenführer der 2. Bundesliga bekanntgibt, hat sich Bakery Jatta im Training einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zugezogen und fällt damit lange aus.

Der 26-Jährige erlebt eine durchwachsene Spielzeit. Aufgrund von Verletzungsproblemen kam der Rechtsaußen erst in acht Spielen zum Einsatz, in denen ihm eine Vorlage gelang. Nachdem er in der Vorbereitung bei Trainer Merlin Polzin einen starken Eindruck hinterlassen hatte, droht dem Gambier nun das Saison-Aus.