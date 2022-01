Köln verleiht Katterbach nach Basel

Von 2008 an spielte Noah Katterbach in der Jugend des 1. FC Köln und hat es bis zu den Profis hochgeschafft. Dort ist allerdings vorerst Endstation: Bis zum Sommer leihen die Geißböcke ihr Eigengewächs an den Schweizer Erstligisten FC Basel aus. Eine Kaufoption ist inbegriffen.

„Ich habe von Freunden schon viel Tolles über Basel gehört. Es ist eine kleine, schöne Stadt, mit einem international bekannten Fussballklub und einer Fasnacht, die wie der Kölner Karneval die ganze Stadt einnimmt“, sagt Katterbach.

Dessen steiler Aufstieg endete im vergangenen Sommer mit der Ankunft von Trainer Steffen Baumgart abrupt. Der 20-Jährige, der sich als eines der größten deutschen Linksverteidiger-Talente schon als fester Bestandteil des Profi-Kaders wähnte, verbrachte die meiste Zeit der Hinrunde bei der zweiten Mannschaft. Nach nur 15 Bundesliga-Minuten soll es in Basel nun besser laufen.