Batshuayi zurück zu Crystal Palace

Michy Batshuayi ist wieder Spieler von Crystal Palace. Wie der Premier League-Klub mitteilt, leiht man den 26-jährigen Mittelstürmer vom FC Chelsea aus. Zuvor hatte der Batsman noch um ein Jahr bei den Blues verlängert.

Batshuayi war schon in der Rückrunde der Saison 2018/19 leihweise für Palace am Ball (zwölf Spiele, sieben Tore). In der Bundesliga kennt man den belgischen Nationalspieler aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund (Rückrunde 2017/18).