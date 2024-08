Alex Sandro zurück nach Brasilien

Alex Sandro schnürt seine Fußballschuhe ab sofort wieder in seiner Heimat. Der 33-jährige Linksverteidiger war seit Ende Juni ohne Verein und schließt sich nun Flamengo in Brasilien an. Bis vor einigen Wochen stand der 44-malige Nationalspieler noch bei Juventus Turin unter Vertrag. Die Alte Dame hat das auslaufende Arbeitspapier aber nicht mehr verlängert.

Sandro feierte in Europa zahlreiche Erfolge mit dem FC Porto und Juve. Fünfmal gewann er die italienische, zweimal die portugiesische Meisterschaft. Außerdem gehörte er zur brasilianischen Nationalmannschaft, die 2019 die Copa América gewann. Als nächster Zugang könnte Carlos Alcaraz (21) vom FC Southampton kommen. Der 21-jährige Argentinier steht laut César Luis Merlo vor einem 17 Millionen Euro teuren Transfer zu Flamengo.