BVB gegen Wolfsburg: Überraschung in der Startelf

Gegen den VfL Wolfsburg setzt Borussia Dortmund im Angriff auf Donyell Malen. Der Niederländer stand in der Bundesliga seit einem Monat nicht mehr in der Startelf von Trainer Nuri Sahin. Vergangene Woche beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim musste der 25-Jährige sogar über die volle Distanz mit einem Bankplatz vorliebnehmen.

Malen gilt weiterhin als Verkaufskandidat in Dortmund. Gegen die Wölfe darf sich der 41-malige Nationalspieler nun mal wieder im Liga-Alltag von Beginn an präsentieren. Wettbewerbsübergreifend gelangen dem Flügelstürmer in der laufenden Saison vier Tore, hinzu kommt ein Assist.