VfL-Vertrag aufgelöst: Letsch übernimmt in Salzburg

Thomas Letsch ist neuer Trainer von RB Salzburg. Wie die Österreicher offiziell verkünden, unterschreibt der Übungsleiter einen Vertrag bis 2027 und tritt die Nachfolge des kürzlich entlassenen Pep Lijnders an. Bereits von 2012 bis 2015 war Letsch unter anderem als Interimstrainer im Verein tätig.

Erst kürzlich hatte er noch betont, dass sein „Akku nie leer war, er war schon kurz nach meiner Freistellung wieder voll aufgeladen.“ Nun darf sich der ehemalige Bochum-Trainer, der das noch bestehende Arbeitsverhältnis mit dem Ruhrklub im gleichen Zuge beendet, auf Champions League-Fußball in Salzburg freuen.

Zu seiner neuen Aufgabe sagt Letsch: „Es fühlt sich sehr gut an, wieder hier zu sein. Für mich ist der FC Red Bull Salzburg ein besonderer Klub, mit dem ich schon einiges erlebt habe und zu dem ich jetzt als Cheftrainer zurückkehren darf. Ich freue mich darauf, alle hier im Klub so schnell wie möglich kennenzulernen. Es ist mir wichtig, dass wir als Team zusammenwachsen, denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, werden wir erfolgreich sein.“