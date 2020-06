Ajax bindet Gravenberch

Ajax Amsterdam hat den 2021 auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert. Der 18-Jährige trägt bereits seit 2010 das Trikot des niederländischen Rekordmeisters. Zuletzt kam Gravenberch vermehrt für die erste Mannschaft zum Einsatz, ehe die Eredivisie-Saison abgebrochen wurde.

„Sie holten mich als kleinen Jungen, und ich bin jetzt seit zehn Saisons hier. Dann will man nicht einfach weggehen“, sagt der niederländische U19-Nationalspieler über seine Verlängerung.

