Ajax lässt bei Potter nicht locker

Ajax Amsterdam gibt im Werben um Graham Potter offenbar nicht auf. Einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge erwägt der Eredivisie-Klub, dem englischen Übungsleiter ein weiteres verbessertes Angebot zu unterbreiten. Zuletzt hieß es eigentlich, dass Potter eine Zusammenarbeit mit Ajax ausschließt.

Darüber hinaus sollen weitere Klubs an den Diensten des früheren Chelsea-Coaches interessiert sein. Unter anderem Manchester United, so berichtet die englische Tageszeitung weiter, diskutiert über ein Engagement für den Fall, dass Erik ten Hag frühzeitig seinen Hut nehmen muss. Potter ist seit über einem Jahr ohne Anstellung, kann sich also in Ruhe für einen Verein entscheiden.