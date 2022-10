Nach Fehltritt: Ronaldo aus United-Kader gestrichen

Cristiano Ronaldo (37) steht nicht im Kader für das Ligaspiel gegen den FC Chelsea am Samstag (18:30 Uhr). Das gibt Manchester United am Donnerstagabend in einem offiziellen Statement auf den vereinseigenen Kanälen bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Cristiano Ronaldo wird nicht im Kader von Manchester United für das Premier League-Spiel gegen Chelsea am kommenden Samstag stehen. Der Rest der Mannschaft konzentriert sich voll auf die Vorbereitung auf dieses Spiel“, so die Mitteilung des englischen Rekordmeisters.

Vorausgegangen war ein erneuter CR7-Aufreger: Beim 2:0-Sieg gegen Tottenham Hotspur am gestrigen Mittwochabend verließ Ronaldo seinen Bankplatz und verschwand in der Kabine – einige Minuten vor dem Abpfiff und obwohl United noch zwei Einwechselmöglichkeiten hatte.

Trainer Erik ten Hag kündigte im Anschluss an: „Darum kümmere ich mich morgen, nicht heute. Jetzt feiern wir diesen Sieg.“ Die Beziehung zwischen Ronaldo und Manchester hat einen weiteren tiefen Riss erhalten, für den Winter stehen die Zeichen immer mehr auf Trennung.