25-Millionen-Ablöse: Majer zieht Wolfsburg-Fazit

Lovro Majer lässt sich von der hohen Summe, die der VfL Wolfsburg im Sommer für ihn an Stade Rennes überwiesen hat, nicht unter Druck setzen. „Da würde ich eher das gute Gefühl nennen. Druck ist natürlich immer da, aber wenn ich mir deswegen selbst noch zusätzlichen Druck machen würde, könnte ich nicht befreit aufspielen. Und nur wenn ich frei bin, kann ich meine Leistung bringen“, sagt der offensive Mittelfeldspieler gegenüber dem ‚kicker‘ angesprochen auf die 25 Millionen schwere Ablöse.

„Ich weiß, dass ich verdammt hart gearbeitet habe, damit ein Klub bereit war, viel Geld für mich zu bezahlen“, so Majer. In der aktuellen Spielzeit kam der Kroate in allen 16 Bundesliga-Spielen zum Einsatz und verbuchte dabei vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Vorlagen). Dennoch resümiert der 27-fache Nationalspieler: „Ich kann nicht sagen, dass ich zufrieden bin. Es gab Spiele, da konnte ich zeigen, was ich kann. Ich merke aber, dass ich mich verbessere.“