Köln: Zwei Youngsters im Winter weg?

Noah Katterbach (20) und Sava-Arangel Cestic (20) könnten den 1.FC Köln im kommenden Transferfenster verlassen. Dies bestätigt Lizenzspielerleiter Thomas Kessler im Interview mit der ‚Kölnischen Rundschau‘: „Als U21-Nationalspieler helfen Noah Einsätze in der Regionalliga auf Dauer nicht weiter. Sava hatten wir bereits im Sommer eine Luftveränderung nahegelegt.“

Sowohl Katterbach als auch Cestic kamen in dieser Saison zumeist für die U23 in der Regionalliga zum Einsatz, nachdem sich das Duo in der Vorsaison noch bei den Profis festgespielt hatte. Während der FC bei Katterbach laut dem ‚Express‘ eine Leihe anvisiert, könnte Cestic den Klub endgültig verlassen.