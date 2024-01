Sevilla holt United-Talent

Manchester United lässt Mateo Mejía in seine Heimat ziehen. Wie die Red Devils offiziell mitteilen, wechselt der 20-jährige Rechtsaußen zum FC Sevilla. In Manchester kam der gebürtige Spanier in der aktuellen Spielzeit neunmal für die Zweitvertretung zum Einsatz (acht Torbeteiligungen).

