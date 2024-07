BVB verkündet Meyer-Verlängerung

https://www.bvb.de/de/de/aktuelles/news/news.html/meyer-verlaengert-bis-2026.html

Meyer verlängert bis 2026

Alex Meyer wird auch in Zukunft die Nummer 2 zwischen Borussia Dortmunds Pfosten sein. Der 33-Jährige hat seinen Vertrag beim BVB vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Alex frühzeitig um ein weiteres Jahr verlängern konnten. Er ist ein hervorragender Torhüter, ein absoluter Teamplayer und dazu ein vorbildlicher Profi,