Mehmedi: „Letzte Wolfsburg-Monate die schlimmsten meiner Karriere“

Admir Mehmedi (30) hatte abgesehen von den letzten sechs Monaten eine schöne Zeit beim VfL Wolfsburg. Gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘ erklärt der Schweizer, dass besonders die Nicht-Berücksichtigung für den Champions League-Kader ausschlaggebend war für ein aus seiner Sicht halbes Jahr zum Vergessen. „Die letzten sechs Monate in Wolfsburg waren mit die schlimmsten in meiner Karriere. [...] Ich bin menschlich schon ein bisschen von einigen Leuten enttäuscht, wie das Ganze abgelaufen ist. Das darf ich, denke ich, auch so sagen“, so der Stürmer, „es ist halt schon ein bisschen komisch, wenn ein Spieler, der über drei, dreieinhalb Jahre fast immer Stammspieler war, wenn er fit war, plötzlich keine große Rolle mehr spielt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Winter wechselte der ehemalige Nationalspieler schließlich in die Türkei zu Antalyaspor, das vom ehemaligen Dortmunder Nuri Sahin trainiert wird. Dort kam Mehmedi bisher zu sieben Einsätzen, in denen er einen Treffer erzielte. In der Türkei fühlt er sich nach eigener Aussage wieder wohl: „Ich werde hier wertgeschätzt und habe einen guten Draht zum Trainer, der mich menschlich und sportlich schätzt. Das tue ich auch.“