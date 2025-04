Mehr als zehn Millionen für Hollerbach?

Union Berlin erwartet bei einem Transfer von Benedict Hollerbach (23) mindestens zehn Millionen Euro. Das ist einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen. Damit würde der schnelle Angreifer nach Taiwo Awoniyi (27), der 2022 für 20 Millionen Euro von Nottingham Forest verpflichtet wurde, zum zweitteuersten Verkauf der Vereinsgeschichte avancieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hollerbach spielt an der Alten Försterei eine starke Saison. Mit guten Leistungen hat sich der Topscorer (acht Treffer, vier Vorlagen) in den Fokus der Konkurrenz befördert, unter anderem Borussia Mönchengladbach bekundet Interesse an einer Zusammenarbeit. Gut möglich, dass der Senkrechtstarter im Sommer den nächsten Schritt anstrebt – gleichzeitig sind die Unioner auf Transfererlöse angewiesen.