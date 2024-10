FC Bayern: Schlägt jetzt Goretzkas Stunde?

Im Sommer wurde Leon Goretzka ein Wechsel nahegelegt. Im zentralen Mittelfeld des FC Bayern würde er es schwer haben, auf Spielzeit zu kommen. Und obwohl sich das zu Saisonbeginn bewahrheitete, blieb Goretzka in München. Im Wissen, dort einen derart gut dotierten Vertrag zu besitzen, wie er ihn andernorts kaum bekommen würde.

Sportlich zeigte sich Goretzka geduldig. Zuletzt sickerte sogar durch, dass für den 29-Jährigen auch im Januar kein Abschied in Frage komme. Vielmehr wolle er sich durchsetzen bei den Bayern. Die Chance, sein Können auch unter Vincent Kompany unter Beweis zu stellen, könnte nun viel schneller kommen als noch vor Kurzem angenommen.

Goretzka setzt zumindest Zeichen

Mit Aleksandar Pavlovic fällt ein in den ersten Saisonwochen gesetzter Mittelfeldspieler mit einem Schlüsselbeinbruch bis zu drei Monate lang aus. Erster natürlicher Ersatz: 50-Millionen-Sommereinkauf João Palhinha. Der defensivstarke Abräumer machte es bei seiner Einwechslung gegen den VfB Stuttgart (4:0) stark – schaffte es bei der gestrigen Klatsche in Barcelona (1:4) aber nicht, das Mittelfeld zu verdichten.

Nach einer Stunde hatte Palhinha dann Feierabend und Goretzka kam zu seinem ersten etwas längeren Einsatz der Saison. Nun brannte auch er wahrlich kein spielerisches Feuerwerk ab. In einer Phase, in der Barça versuchte, Katz und Maus mit den Bayern zu spielen, wer er aber immerhin der Münchner, der sich körperlich noch am meisten wehrte.

Bayern vor zwei Auswärtsspielen

Für die Bayern stehen als nächstes die in der Vergangenheit oftmals unangenehmen Auswärtsspiele am Sonntag (15:30 Uhr) beim VfL Bochum und am darauffolgenden Mittwoch (20:45 Uhr) im DFB-Pokal bei Mainz 05 an. Fast sicher, dass Goretzka zumindest in einer von beiden Partien die Chance erhält, sich zu zeigen. Womöglich als im Vergleich zu Palhinha offensiv stärkerer Joker. Aber auch ein Startelfeinsatz ist nun plötzlich viel näher, als es noch vor einer Woche denkbar schien.