Celtic holt auch Jenz

Der deutsche Innenverteidiger Moritz Jenz (23) wechselt leihweise vom FC Lorient zu Celtic Glasgow. Zudem sicherte sich der schottische Klub eine Kaufoption.

🆕✍️ #WillkommenJenz



We are delighted to announce the signing of German defender Moritz Jenz 🇩🇪



Welcome to #CelticFC, Moritz! 🍀 pic.twitter.com/egyZqWljBL