Baku: „Fühle mich in Wolfsburg sehr wohl“

Obwohl sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, will sich Ridle Baku noch nicht mit einem möglichen Abschied vom VfL Wolfsburg beschäftigen. Gegenüber dem ‚kicker‘ stellt der Rechtsverteidiger klar, dass er noch nicht darüber entschieden hat, ob er ab Januar mit einem potenziellen neuen Arbeitgeber verhandeln wird. „Bis dahin ist ja noch ein bisschen. Und wie gesagt: Ich fühle mich auch in Wolfsburg sehr wohl.“

Baku läuft seit 2020 in Wolfsburg auf. Dass er trotz seines auslaufenden Vertrags noch immer für den VfL aktiv ist, ist für ihn nicht ungewöhnlich: „Warum sollte ich darüber überrascht sein? Es war meine eigene, bewusste Entscheidung. Ich wollte hierbleiben. Ich habe mich ganz klar dafür entschieden. Ich habe einen Vertrag, der aktuell im Sommer 2025 endet. Es gab andere Vereine, die sich mit mir und meinem Profil auseinandergesetzt haben. Und trotzdem habe ich mich dafür entschieden, beim VfL Wolfsburg zu bleiben, in vollem Bewusstsein, was wir aneinander haben. Es ist nichts Ungewöhnliches passiert.“