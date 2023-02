Nach Pirlo: Auch Premier League-Klubs heiß auf Herthas Gündüz

Teoman Gündüz (18) wartet noch auf sein Profidebüt für die erste Mannschaft von Hertha BSC. Dem Interesse anderer Vereine tut das allem Anschein nach keinen Abbruch. Mitte Februar hatte die ‚Bild‘ berichtet, dass sich der Süper Lig-Klub Fatih Karagümrük für die Dienste des jungen Mittelfeldspielers interessiert.

Der Klub um Trainer Andrea Pirlo habe sich im Winter bei dem gebürtigen Berliner gemeldet. Darüber hinaus seien weitere Vereine aus der Türkei und auch aus Italien an dem Rechtsfuß dran. Was einen Abschied begünstigt? Gündüz‘ Vertrag in der Hauptstadt endet im Sommer.

Der ‚Bild‘ zufolge will die Alte Dame mit ihrem Eigengewächs verlängern. Das Problem: Der derzeitige Tabellen-14. der Bundesliga möchte den vierfachen türkischen U18-Nationalspieler gerne für ein weiteres Jahr in der eigenen U23 an den Profibereich heranführen. Das Lager des variablen Mittelfeldspielers strebe dagegen einen Wechsel in den Profibereich an.

Ausweg Premier League?

Ein Umstand, den sich laut der ‚Daily Mail‘ die beiden Premier League-Klubs FC Southampton und Brighton & Hove Albion gerne zu Nutze machen würden. Es heißt, beide Teams verfolgen die Situation von Gündüz ganz genau. Ein Wechsel auf die Insel ginge allerdings mit einem Problem einher.

Das Hertha-Talent erfülle nicht die Kriterien, um eine Arbeitserlaubnis zu erhalten. Dementsprechend würden sowohl Southampton als auch Brighton den 18-Jährigen zunächst an einen Partnerklub verleihen. Im Falle der Saints sei das der türkische Zweitligist Göztepe, im Falle der Seagulls der belgische Erstligist Royale Union Saint-Gilloise.

Gündüz-Berater Sascha Empacher hat unlängst bestätigt, dass ein Wechsel ins Ausland durchaus eine Option ist: „Teoman ist Berliner und natürlich ist Hertha erster Ansprechpartner. Wir avisieren kommenden Sommer den Sprung in die Bundesliga oder entsprechendes, damit er seine Qualität voll entwickeln kann. Das Ausland kann ein guter Weg für Talente der Junioren-Bundesliga sein, statt über die U23 zu gehen.“