Dreesen blickt nach vorn: Verträge, Winter-Transfers & Wirtz

Jamal Musiala, Leroy Sané, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, ein Ersatz für Harry Kane – die Personalfragen, mit denen sich die Verantwortlichen des FC Bayern München dieser Tage auseinandersetzen müssen, scheinen endlos. Wochen der Entscheidungen stehen bevor.

In einem Interview mit der ‚tz‘ gibt CEO Jan-Christian Dreesen neue Einblicke zum aktuellen Stand. Der 57-Jährige nimmt den Bayern-Fans etwa jegliche Hoffnung auf Wintertransfers: „Dass wir keinen Backup für Harry Kane holen werden, hat Max (Eberl, Anm. d. Red.) ja schon gesagt. Das kann ich nur unterstreichen. Wir haben eine Top-Mannschaft und ich sehe aktuell keinen Handlungsbedarf.“ Somit wird der FCB Stand jetzt auch nicht auf die Verletztenmisere reagieren.

Dreesen: „Können nicht einfach in irgendeinen Speicher gehen“

Anlass zur Hoffnung gibt der CEO hingegen, was die bevorstehende Vertragsverlängerung von Jamal Musiala betrifft. „Er ist immer noch nicht am Ende seiner Entwicklung! Ich weiß von Max (Eberl, Anm. d. Red.), dass sie in guten Gesprächen sind, und hoffe, dass es zum Abschluss kommt.“

Präsident Herbert Hainer hatte bereits vor wenigen Tagen signalisiert, dass der FC Bayern bereit sei, die finanziellen Mittel für eine Vertragsunterzeichnung des 21-Jährigen so weit wie möglich auszuweiten. Auch dazu äußerte sich Dreesen: „Wir müssen kämpfen, um uns in der europäischen Spitze zu behaupten. Wir können nicht einfach an irgendeinen Speicher gehen, um die Schubkarre da drin voll zu schaufeln. Wir haben finanzielle Rahmenbedingungen, die wir beachten müssen.“

Was wird aus Neuer?

Letztlich ist das wohl auch ein Grund dafür, dass sich die Bayern-Verantwortlichen zumindest kurzfristig so langsam von der Idee verabschieden müssen, Musiala und Florian Wirtz in München unter Vertrag zu haben. „Ich glaube, die Leverkusener wollen ihn nicht gehen lassen“, so Dreesen. Ohnehin hat Wirtz in Leverkusen wohl bereits einen neuen Vertrag unterschrieben.

Unterschreiben würde wohl auch Manuel Neuer einen neuen Vertrag, auch um seine Zukunft gibt es zahlreiche Spekulationen. Geht es nach Dreesen, soll der 38-Jährige den Übergang für eine Zeit nach ihm selbst begleiten: „Er ist wertvoll für den FC Bayern und kann natürlich auch immer sehr viel weitergeben.“ Einen konkreten Zeitplan nannte der Bayern-CEO allerdings – wie auch bei den anderen prekären Personalien – nicht.