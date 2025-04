Einigung mit neuem Klub: Dier verlässt Bayern

Zuletzt zeigte die Formkurve bei Eric Dier deutlich nach oben. Der 31-jährige Engländer war beim FC Bayern normalerweise nur noch Ersatzmann, musste in den vergangenen Partien aber aufgrund zahlreicher Ausfälle in der Defensive in die Bresche springen und stand seinen Mann.

Obwohl zuletzt vieles auf eine Vertragsverlängerung hindeutete, verdichten sich die Anzeichen für einen Wechsel von Dier nach Frankreich. Die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass der Abwehrspieler kurz vor der Unterschrift bei der AS Monaco steht. Diers Vertrag an der Säbener Straße läuft zum Saisonende aus, dementsprechend würde ein Wechsel ablösefrei vonstattengehen. Fabrizio Romano meldet sogar schon eine Einigung zwischen allen Beteiligten.

Dem italienischen Transfermarktexperten zufolge erhält Dier einen Vertrag bis 2027 inklusive Option für eine weitere Saison. Seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur zum Bundesliga-Primus im Januar 2024 absolvierte Dier 45 Pflichtspiele. Ob noch viele hinzukommen, ist angesichts der Neuigkeiten aus Frankreich äußerst fraglich.