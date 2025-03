FC Bayern: Entscheidung um Dier-Zukunft gefallen

Der FC Bayern will Eric Dier auch in der kommenden Saison in seinem Kader haben. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, soll Dier „ein neues Angebot bekommen“.

Ziel sei es, den 31-jährigen Innenverteidiger mit einem Einjahresvertrag auszustatten. Mit einer Unterschrift sei schon bald zu rechnen, heißt es.

Dier war im Januar 2024 von Tottenham Hotspur nach München gekommen und erwies sich seither als gute Option für die Defensive. Da Dayot Upamecano und Alphonso Davies womöglich beide für den restlichen Saisonverlauf ausfallen, wird Dier nun umso wichtiger für die Münchner.