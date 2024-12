Musiala-Deal: Bayern „positiv gestimmt“

Herbert Hainer hat erneut betont, dass der FC Bayern aktiv an der Verlängerung mit Jamal Musiala arbeitet. „Wir haben ein riesengroßes Interesse daran, Jamal langfristig an uns zu binden und wir tun viel dafür. Ich bin positiv gestimmt“, so der Klubpräsident laut ‚Sky‘ nach der heutigen Jahreshauptversammlung des Vereins. Schon auf der Veranstaltung selbst hatte der 70-Jährige erneut den Wunsch geäußert, mit Musiala verlängern zu wollen. Zu verkünden gab es aber nichts.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hainer lässt durchblicken, dass der 21-jährige Edeltechniker nach einer Verlängerung ein Topgehalt einstreichen könnte: „Am Geld ist’s beim FC Bayern in der Vergangenheit noch nicht gescheitert. Und wenn Sie die Zahlen sehen, die wir heute verkündet haben, hat man nicht das Gefühl, dass Geld unser größtes Problem ist. Wir haben aber auch die wirtschaftliche Solidität immer in den Vordergrund gestellt. Wir machen keine Dinge, die komplett verrückt sind.“