Verhandlungen laufen: Kanté vor Premier League-Rückkehr?

Bei der Europameisterschaft beeindruckte im Team der Franzosen kaum ein Spieler so richtig. Über N’Golo Kanté lässt sich das allerdings nicht behaupten. Der eifrige Mittelfeldspieler überraschte positiv. Obwohl der 33-Jährige inzwischen ein gehobenes Fußballeralter erreicht hat und seit einem Jahr in der sportlich zweitklassigen Saudi Pro League aktiv ist, gehörte er im Team von Didier Deschamps zu den Leistungsträgern.

Da wundert es nicht, dass für den Sechser laut ‚The Guardian‘ eine Rückkehr in die Premier League zur Debatte steht. West Ham United soll sich Hoffnungen machen, Kanté von Al Ittihad loseisen zu können. Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien laufen bereits, so die englische Tageszeitung. Im Raum steht ein Leihdeal.

Kanté selbst habe bereits signalisiert, offen für eine Rückkehr nach London zu sein. Um einen Wechsel des routinierten Franzosen einzutüten, müssten die Hammers umgerechnet 24 Millionen Euro aufbringen, heißt es. Gut möglich, dass der 1,68 Meter große Rechtsfuß in diesem Sommer nochmal in der Premier League aufschlägt. Mit Leicester City und dem FC Chelsea konnte er in der Vergangenheit zwei Meisterschaften einfahren.