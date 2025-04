Augsburg: Jensen-Transfer geplatzt

Der Transfer von Fredrik Jensen vom FC Augsburg zum MLS-Klub St. Louis City SC ist gescheitert. Wie die ‚Augsburger Allgemeine‘ berichtet, konnten sich der Spieler, die MLS und der Verein nicht einigen. Den FCA trifft dem Bericht zufolge keine Mitschuld. Das Transferfenster in den USA schließt am morgigen Mittwoch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt galt der Transfer von Jensen, der das Auftakttraining vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (0:0) wegen Gesprächen in den USA verpasst hatte, nur noch als Formsache. Nun erfüllt der 27-jährige Mittelfeldspieler seinen im Sommer auslaufenden Vertrag und verlässt den FCA dann nach sieben Jahren ablösefrei. Pläne einer Verlängerung gibt es bei den Fuggerstädtern nicht. Der Finne bleibt in der restlichen Spielzeit also eine Option, seinen Stammplatz hat er jedoch an Talent und Eigengewächs Mert Kömür (19) verloren.