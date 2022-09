Brazzo klärt auf: Das Bayern-Interesse an Haaland, Ronaldo & Kane

Hasan Salihamidzic hat Stellung zum Werben um Erling Haaland (22) bezogen. Im Frühsommer sei der FC Bayern durchaus darauf erpicht gewesen, den Torjäger von Borussia Dortmund an die Säbener Straße zu holen. Nach eingehenden Gesprächen habe man dann aber ebenso wie Haaland Abstand von einem Geschäft genommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es hat sich herauskristallisiert, dass es vielleicht von beiden Seiten nicht so funktionieren kann“, lässt Salihamidzic im Gespräch mit ‚Sky‘ ein wenig offen, an welchen Faktoren der Deal letztlich scheiterte. Der finanzielle Aspekt dürfte jedenfalls eine größere Rolle gespielt haben. „Deswegen spielt er jetzt bei Manchester City und deswegen haben wir andere Spieler“, so Brazzo.

Kommt Kane nächsten Sommer?

Abgesehen von Eric Maxim Choupo-Moting, der nicht mehr als eine Backup-Rolle übernehmen soll, führt der Bayern-Kader somit keinen Mittelstürmer. Eine taktische Herausforderung für Trainer Julian Nagelsmann, der schon beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende für die Schlussminuten Innenverteidiger Matthijs de Ligt in den Sturm beorderte, um mehr körperliche Präsenz zu erzeugen.

Geholfen hat es nicht. Sollten im Laufe der Saison mehrere solcher Momente auf die Bayern zukommen, dürfte der Gedanke an Harry Kane (29) weiter reifen. Für den Moment bekundet Salihamidzic: „Es ist zu früh, um darüber zu reden.“ Und weiter: „Wir haben acht Spieler für vier Positionen.“

Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn nicht zuletzt an Haalands neun Treffern in den ersten fünf Partien für ManCity lässt sich erkennen, welchen Einfluss ein echter Torjäger auf das Spiel einer Spitzenmannschaft nehmen kann. Das Positive: Nur noch bis 2024 steht Kane bei Tottenham Hotspur unter Vertrag und dürfte deshalb in knapp einem Jahr erschwinglich sein.

Ronaldo passte nicht

Über die zwischenzeitlichen Gerüchte um Cristiano Ronaldo sagt Salihamidzic im Übrigen: „Für uns kam es nicht in Frage, weil wir andere Sachen gemacht haben und vorher unsere Offensive so organisiert haben, dass sie zu war.“