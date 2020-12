Neuer Vertrag: Mislintat stellt Bedingung

Sven Mislintat knüpft seine Unterschrift unter eine Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart an eine Bedingung. „Thomas muss auch verlängern“, sagt der Sportdirektor laut ‚kicker‘ und bezieht sich dabei auf seinen Boss Thomas Hitzlsperger, der aktuell Vorstand Sport und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender bei den Schwaben ist.

Mislintat will seinen im Sommer endenden Kontrakt in Cannstatt gerne ausdehnen, sofern die aktuelle Verteilung der Kompetenzen weiter besteht. „In der aktuellen Konstellation mache ich mir überhaupt keine Sorgen“, so der 48-Jährige, der verrät, dass man sich „finanziell im Prinzip einig“ sei.