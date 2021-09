Parma verleiht Karamoh

Das einst hoch gehandelte Offensivtalent Yann Karamoh setzt seine Karriere in der türkischen Süper Lig fort. Absteiger Parma Calcio verleiht den 23-Jährigen bis Saisonende an Fatih Karagümrük. In Italien steht Karamoh noch bis 2023 unter Vertrag.

Der ehemalige französische Juniorennationalspieler war vor zwei Jahren für acht Millionen Euro von Inter Mailand nach Parma gewechselt. In 41 Einsätzen verbuchte Karamoh acht Scorerpunkte (fünf Tore, drei Assists).