Wolfsburg regelt Schmadtke-Erbe

Der VfL Wolfsburg hat die Nachfolgelösung für Geschäftsführer Sport Jörg Schmadtke wohl in trockene Tücher gebracht. Laut dem ‚kicker‘ könnte noch in dieser Woche bekanntgegeben werden, dass Wölfe-Sportdirektor Marcel Schäfer ab Februar 2023 in Schmadtkes Fußstapfen treten wird.

Dem 38-Jährigen soll zudem Sebastian Schindzielorz zur Seite gestellt werden, der den VfL Bochum verlassen hat. Genaue „Jobdefinitionen und Aufgabenfelder“ des 43-Jährigen seien noch zu klären.