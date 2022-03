Hertha trennt sich von Korkut

14 Spiele stand Tayfun Korkut als Cheftrainer von Hertha BSC an der Seitenlinie, es wird kein weiteres mehr dazukommen. Wie die Herthaner offiziell verkünden, bricht man die Zusammenarbeit mit dem 47-Jährigen und Co-Trainer Ilija Aracic ab.

Korkut hatte den Hauptstadtklub erst Ende November vom geschassten Pál Dárdai übernommen und mit sieben Punkten aus seinen ersten vier Pflichtspielen zunächst wieder auf Kurs gebracht. Der Aufwärtstrend war aber nur von kurzer Dauer, seit dem letzten Sieg gegen Borussia Dortmund am 18. Dezember kamen lediglich zwei Punkte dazu.

„Nochmalige Veränderung“ nötig

Fredi Bobic kommentiert die Entscheidung: „Zunächst einmal möchte ich mich bei Tayfun Korkut und seinem Assistenten Ilija Aračić für ihren Einsatz für Hertha BSC seit November bedanken. Nach verheißungsvollem Start mit sieben Punkten aus den ersten vier Spielen und positivem Trend, haben wir nun offen und klar die Entwicklung der Leistungen und Ergebnisse der neun Rückrundenspiele analysiert und sind zu dem Entschluss gekommen, eine nochmalige Veränderung auf der Trainerposition vorzunehmen.“

Korkut selbst sagt über sein Aus: „Leider konnten wir aus verschiedenen Gründen den guten Start unserer Arbeit nicht halten. Ich möchte mich für die vertrauensvolle und stets offene Zusammenarbeit bedanken und wünsche der gesamten Hertha-Familie den Klassenerhalt sowie alles erdenklich Gute für die Zukunft.“

Mittlerweile ist die Alte Dame auf Rang 17 abgerutscht, befindet sich wie zuvor unter Dárdai in akuter Abstiegsgefahr und somit weit weg von den Vorstellungen von Investor Lars Windhorst, der die Berliner mittelfristig in die Champions League hieven will.