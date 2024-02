Wird ein Ex-Bayern-Trainer irischer Nationalcoach?

Ein ehemaliger Angestellter des FC Bayern könnte die irische Nationalmannschaft übernehmen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist Paul Clement einer von mehreren Kandidaten auf den Posten des Cheftrainers. Der 52-jährige Engländer war in der Saison 2016/17 Co-Trainer von Carlo Ancelotti bei den Münchnern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zurzeit ist Clement vereinslos. Bis Ende Januar war er als Co-Trainer beim FC Everton tätig. In der Vergangenheit wurde auch Anthony Barry, aktueller Assistent von Thomas Tuchel beim FC Bayern, mit dem irischen Nationaltrainer-Job in Verbindung gebracht. Wer am Ende das Rennen machen wird, ist noch offen. Die beiden anstehenden März-Testspiele gegen Belgien und die Schweiz wird der bisherige Co-Trainer John O’Shea verantworten.